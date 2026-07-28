Ausblick: Eicher Motors zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Eicher Motors wird am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 51,70 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Eicher Motors ein EPS von 43,95 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 24 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 25,80 Prozent auf 63,43 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Eicher Motors noch 50,42 Milliarden INR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 35 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 227,43 INR, gegenüber 201,09 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 36 Analysten im Durchschnitt 270,58 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 234,08 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at