Ausblick: Eisai präsentiert Quartalsergebnisse

Eisai präsentiert in der am 13.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -15,473 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -10,640 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Eisai in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 181,75 Milliarden JPY im Vergleich zu 147,61 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 203,39 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 146,95 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 739,40 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 645,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at