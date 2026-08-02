Ausblick: Eisai stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Eisai stellt am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 55,42 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 51,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Eisai im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 215,01 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,10 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 197,25 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 136,78 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 893,68 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 825,38 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at