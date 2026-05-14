Ausblick: Eisai vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Eisai präsentiert in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 12,42 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 243,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,62 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 194,61 Milliarden JPY – ein Plus von 3,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eisai 188,24 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 160,38 JPY, gegenüber 163,76 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 819,33 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 789,40 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at