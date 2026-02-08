Ausblick: Eisai veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Eisai wird am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 73,52 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 84,01 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Eisai nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 215,72 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 216,14 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 162,81 JPY je Aktie, gegenüber 163,76 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 808,11 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 789,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at