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WKN: 855526 / ISIN: JP3160400002

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Eisai veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Eisai öffnet am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 58,15 JPY gegenüber 36,02 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Eisai in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 220,75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 197,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 200,37 JPY, gegenüber 136,78 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 911,99 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 825,38 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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