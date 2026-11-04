Ausblick: El Pollo Loco gewährt Anlegern Blick in die Bücher

El Pollo Loco wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,237 USD. Dies würde einer Verringerung von 5,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem El Pollo Loco 0,250 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll El Pollo Loco im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 127,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,53 Prozent gesteigert.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,03 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 504,1 Millionen USD, gegenüber 490,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net