Ausblick: El Pollo Loco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

El Pollo Loco äußert sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,201 USD je Aktie gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 114,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei El Pollo Loco für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 122,6 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,933 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,860 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 489,0 Millionen USD, gegenüber 473,0 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at