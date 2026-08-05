Ausblick: El Pollo Loco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

El Pollo Loco wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,278 USD. Dies würde einem Zuwachs von 15,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem El Pollo Loco 0,240 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll El Pollo Loco in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 130,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 125,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,973 USD je Aktie, gegenüber 0,900 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 503,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 490,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at