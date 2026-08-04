Elanco Animal Health Aktie

Elanco Animal Health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6BH / ISIN: US28414H1032

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Elanco Animal Health gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Elanco Animal Health wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten schätzen, dass Elanco Animal Health für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,269 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,31 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,24 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie, gegenüber -0,470 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 5,07 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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