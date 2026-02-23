Ausblick: Elanco Animal Health informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Elanco Animal Health präsentiert am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,113 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Elanco Animal Health ein EPS von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,02 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Elanco Animal Health für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,09 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,933 USD je Aktie, gegenüber 0,680 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 4,66 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at