Ausblick: Elanco Animal Health legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Elanco Animal Health wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,130 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,730 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,00 Prozent auf 1,09 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,896 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,680 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,60 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at