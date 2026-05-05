Elanco Animal Health Aktie
WKN DE: A2N6BH / ISIN: US28414H1032
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Elanco Animal Health stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Elanco Animal Health wird am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Elanco Animal Health im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,346 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,130 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,15 Prozent auf 1,28 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Elanco Animal Health noch 1,19 Milliarden USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,03 USD je Aktie, gegenüber -0,470 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 5,00 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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