Elanders A b Aktie

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WKN: 912028 / ISIN: SE0000119299

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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: Elanders A B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Elanders A B lässt sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Elanders A B die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,02 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Elanders A B 0,000 SEK je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Elanders A B mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,04 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 8,28 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,32 SEK je Aktie, gegenüber -1,530 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 11,64 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 12,20 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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