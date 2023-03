Ausblick: Elastic BV Bearer and Registered Shares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Elastic BV Bearer and Registered Shares wird am 02.03.2023 die Bilanz zum am 31.01.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,053 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,86 Prozent auf 272,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Elastic BV Bearer and Registered Shares noch 223,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,014 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,330 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 1,07 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 862,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at