Ausblick: Elastic BV Bearer and Registered Shares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Elastic BV Bearer and Registered Shares präsentiert in der am 20.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 28 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,576 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Elastic BV Bearer and Registered Shares noch -0,250 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 26 Analysten von einem Zuwachs von 14,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 418,2 Millionen USD gegenüber 365,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 28 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,35 USD aus. Im Vorjahr waren -1,040 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 27 Analysten im Durchschnitt 1,70 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at