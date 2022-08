Ausblick: Elastic BV Bearer and Registered Shares präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Elastic BV Bearer and Registered Shares wird am 25.08.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2022 – vorstellen.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Elastic BV Bearer and Registered Shares für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,172 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 246,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 27,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 193,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,305 USD, gegenüber -0,330 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 1,09 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 862,4 Millionen USD generiert worden waren.

