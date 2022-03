Ausblick: Elastic BV Bearer and Registered Shares stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Elastic BV Bearer and Registered Shares veröffentlicht am 03.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,198 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 209,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 33,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Elastic BV Bearer and Registered Shares einen Umsatz von 157,1 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,516 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,090 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 833,0 Millionen USD, gegenüber 608,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at