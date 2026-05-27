Ausblick: Elastic BV Bearer and Registered Shares stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Elastic BV Bearer and Registered Shares wird am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

26 Analysten schätzen, dass Elastic BV Bearer and Registered Shares für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,561 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten ein Plus von 14,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 446,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 388,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,53 USD im Vergleich zu -1,040 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 28 Analysten durchschnittlich bei 1,74 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,48 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at