Ausblick: Elastic BV Bearer and Registered Shares zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Elastic BV Bearer and Registered Shares präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 27 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,646 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Elastic BV Bearer and Registered Shares noch -0,160 USD je Aktie verloren.

25 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,75 Prozent auf 438,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 382,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,040 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 26 Analysten von durchschnittlich 1,72 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at