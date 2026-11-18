Elastic B.V. Bearer and Registered Shares Aktie
WKN DE: A2N5RS / ISIN: NL0013056914
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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Elastic BV Bearer and Registered Shares zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Elastic BV Bearer and Registered Shares wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2026 abgelaufen ist.
28 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,809 USD gegenüber -0,480 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 26 Analysten ein Plus von 14,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 486,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 423,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 29 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,36 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,43 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,01 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,74 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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