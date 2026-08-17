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WKN DE: A41HQC / ISIN: US28417M1099

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17.08.2026 07:01:06

Ausblick: Elauwit Connection legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Elauwit Connection wird am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,240 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1100 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,020 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 4,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 22,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Elauwit Connection einen Umsatz von 6,1 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -0,740 USD, gegenüber -0,800 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 27,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 21,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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