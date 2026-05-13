Elauwit Connection Aktie
WKN DE: A41HQC / ISIN: US28417M1099
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Elauwit Connection präsentiert Quartalsergebnisse
Elauwit Connection öffnet am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst schätzt, dass Elauwit Connection für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,220 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 4,1 Millionen USD aus – eine Minderung von 26,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Elauwit Connection einen Umsatz von 5,6 Millionen USD eingefahren.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,510 USD je Aktie, gegenüber -0,800 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 27,4 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 21,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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