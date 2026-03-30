Ausblick: Elauwit Connection vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Elauwit Connection wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Elauwit Connection soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 63,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,140 USD, gegenüber -0,520 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 22,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 8,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at