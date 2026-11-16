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WKN: 904218 / ISIN: IL0010811243

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16.11.2026 07:01:06

Ausblick: Elbit Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Elbit Systems öffnet am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten schätzen, dass Elbit Systems für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,62 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9,41 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,25 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 6,46 Milliarden ILS erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,95 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 39,29 ILS vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,13 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 27,38 Milliarden ILS im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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