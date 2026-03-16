Ausblick: Elbit Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Elbit Systems stellt am 17.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,82 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Elbit Systems 7,40 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,10 Milliarden USD für Elbit Systems, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,15 Milliarden ILS erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,69 USD aus, während im Fiskalvorjahr 26,58 ILS vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 7,91 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 25,27 Milliarden ILS.

Redaktion finanzen.at