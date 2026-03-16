Elbit Systems Aktie
WKN: 904218 / ISIN: IL0010811243
|
16.03.2026 07:01:06
Ausblick: Elbit Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Elbit Systems stellt am 17.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,82 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Elbit Systems 7,40 ILS je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,10 Milliarden USD für Elbit Systems, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,15 Milliarden ILS erzielt wurde.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,69 USD aus, während im Fiskalvorjahr 26,58 ILS vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 7,91 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 25,27 Milliarden ILS.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Elbit Systems Ltd.
|
07:01
|Ausblick: Elbit Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
04.03.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Elbit Systems Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Elbit Systems Ltd.
|762,00
|0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
An den asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.