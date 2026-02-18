Eldorado Gold Aktie
Ausblick: Eldorado Gold legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Eldorado Gold lädt am 19.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
5 Analysten schätzen, dass Eldorado Gold für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,778 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,710 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,34 Prozent auf 715,4 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 615,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,22 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,95 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,38 Milliarden CAD, gegenüber 1,81 Milliarden CAD im Fiskalvorjahr.
