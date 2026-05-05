electroCore Aktie
WKN DE: A3D3BQ / ISIN: US28531P2020
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: electroCore öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
electroCore wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,612 USD. Das entspräche einem Verlust von 30,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,470 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 34,08 Prozent auf 9,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,443 USD, gegenüber -1,650 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 42,0 Millionen USD im Vergleich zu 32,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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