Ausblick: electroCore stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

electroCore lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird electroCore die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,422 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte electroCore noch -0,440 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 28,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 9,5 Millionen USD gegenüber 7,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,483 USD, gegenüber -1,650 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 41,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 32,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at