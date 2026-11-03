electroCore Aktie
WKN DE: A3D3BQ / ISIN: US28531P2020
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: electroCore stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
electroCore wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass electroCore für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,272 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 25,78 Prozent auf 10,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,376 USD, gegenüber -1,650 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 41,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 32,0 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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