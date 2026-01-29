Electrolux AB Aktie

Electrolux AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919231 / ISIN: US0101982082

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Electrolux (B) (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Electrolux (B) (spons ADRs) äußert sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,452 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Electrolux (B) (spons ADRs) 0,100 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 9,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,87 Milliarden USD gegenüber 3,52 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,717 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,980 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 14,23 Milliarden USD, gegenüber 12,89 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
