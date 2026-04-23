Ausblick: Electrolux (B) (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Electrolux (B) (spons ADRs) öffnet am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,105 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,16 Prozent auf 3,30 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Electrolux (B) (spons ADRs) noch 3,05 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,660 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 14,08 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 13,43 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at