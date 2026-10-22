Ausblick: Electrolux (B) (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse

Electrolux (B) (spons ADRs) stellt am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,110 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,35 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 1,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,40 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,427 USD aus. Im Vorjahr waren 0,360 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 13,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at