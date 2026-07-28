Ausblick: Electrolux (B) (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Electrolux (B) (spons ADRs) stellt am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,022 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,23 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,24 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,338 USD im Vergleich zu 0,360 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 13,47 Milliarden USD, gegenüber 13,43 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at