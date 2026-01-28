Ausblick: Electrolux Professional Registeres B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Electrolux Professional Registeres B wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,740 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,750 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,11 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 6,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,33 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,20 SEK, gegenüber 2,79 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 12,20 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 12,58 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at