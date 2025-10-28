Ausblick: Electrolux Professional Registeres B präsentiert Quartalsergebnisse

Electrolux Professional Registeres B lädt am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,405 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,650 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Electrolux Professional Registeres B 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,90 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Electrolux Professional Registeres B 2,93 Milliarden SEK umsetzen können.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,25 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,79 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 12,37 Milliarden SEK, gegenüber 12,58 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

