Electrolux Professional AB Registeres b Aktie
WKN DE: A2P1MJ / ISIN: SE0013747870
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Electrolux Professional Registeres B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Electrolux Professional Registeres B wird sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,703 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,760 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Electrolux Professional Registeres B in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,29 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,09 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 3,20 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,09 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,56 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 11,91 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 12,17 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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