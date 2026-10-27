Ausblick: Electrolux Professional Registeres B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Electrolux Professional Registeres B gibt am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,748 SEK gegenüber 0,140 SEK im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,82 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Electrolux Professional Registeres B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,84 Milliarden SEK aus.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,25 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,56 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,89 Milliarden SEK, gegenüber 12,17 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at