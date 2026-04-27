Ausblick: Electrolux Professional Registeres B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Electrolux Professional Registeres B wird am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,635 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Electrolux Professional Registeres B noch 0,690 SEK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,87 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,07 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,48 SEK, während im vorherigen Jahr noch 2,56 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,07 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,17 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at