Electrolux Professional AB Registeres b Aktie
WKN DE: A2P1MJ / ISIN: SE0013747870
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Electrolux Professional Registeres B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Electrolux Professional Registeres B wird am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,635 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Electrolux Professional Registeres B noch 0,690 SEK je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,87 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,07 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,48 SEK, während im vorherigen Jahr noch 2,56 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,07 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,17 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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