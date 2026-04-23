Ausblick: Electrolux Registered A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Electrolux Registered A wird am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,485 SEK je Aktie gegenüber 0,160 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,30 Prozent auf 30,52 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Electrolux Registered A noch 32,58 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,44 SEK, gegenüber 3,25 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 130,28 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 131,74 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at