Ausblick: Electrolux Registered A präsentiert Quartalsergebnisse

Electrolux Registered A öffnet am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Electrolux Registered A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,103 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,360 SEK je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 31,07 Milliarden SEK gegenüber 31,28 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,62 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,79 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 129,47 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 131,74 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at