Ausblick: Electrolux Registered A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Electrolux Registered A lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Electrolux Registered A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,27 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Electrolux Registered A ein EPS von -0,870 SEK je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Electrolux Registered A in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,50 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 31,79 Milliarden SEK im Vergleich zu 33,29 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,12 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -5,160 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 131,76 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 136,29 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at