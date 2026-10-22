Electrolux AB Registered b Aktie
WKN DE: A3C35N / ISIN: SE0016589188
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Electrolux Registered B legt Quartalsergebnis vor
Electrolux Registered B wird sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,542 SEK gegenüber 0,390 SEK im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 2,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 33,03 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 32,32 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,16 SEK, gegenüber 1,79 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 131,55 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 131,74 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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