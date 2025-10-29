Ausblick: Electrolux Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Electrolux Registered B präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,27 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,870 SEK erwirtschaftet worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 31,79 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,29 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,09 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -5,160 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 131,66 Milliarden SEK, gegenüber 136,29 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at