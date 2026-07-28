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Electrolux AB Registered b Aktie

Electrolux AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C35N / ISIN: SE0016589188

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Electrolux Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Electrolux Registered B öffnet am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,103 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Electrolux Registered B noch 0,360 SEK je Aktie eingenommen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,66 Prozent auf 31,07 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,28 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,69 SEK im Vergleich zu 1,79 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 129,84 Milliarden SEK, gegenüber 131,74 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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