Electrolux AB Registered b Aktie
WKN DE: A3C35N / ISIN: SE0016589188
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23.04.2026 07:01:06
Ausblick: Electrolux Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Electrolux Registered B wird am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,485 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Electrolux Registered B 0,160 SEK je Aktie erwirtschaftet.
10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 30,52 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 6,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 32,58 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,65 SEK, gegenüber 3,25 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 130,29 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 131,74 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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