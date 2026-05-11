Ausblick: Electromed informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Electromed wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,250 USD je Aktie gegenüber 0,210 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Electromed soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,10 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,850 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 72,6 Millionen USD, gegenüber 64,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at