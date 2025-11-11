Ausblick: Electromed verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Electromed präsentiert in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,205 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Electromed 0,160 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 16,6 Millionen USD – ein Plus von 13,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Electromed 14,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,990 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,850 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 71,8 Millionen USD, gegenüber 64,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at