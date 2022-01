Ausblick: Electronic Arts stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Electronic Arts äußert sich am 01.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 28 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,05 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 25 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,66 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Milliarden USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 28 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,99 USD je Aktie, gegenüber 5,75 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 27 Analysten durchschnittlich bei 7,64 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 6,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at