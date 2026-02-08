Electronics Mart India Aktie

Electronics Mart India für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D1CC / ISIN: INE02YR01019

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Electronics Mart India stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Electronics Mart India wird am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,600 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Electronics Mart India ein EPS von 0,820 INR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 19,59 Milliarden INR – ein Plus von 3,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Electronics Mart India 18,85 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,93 INR aus. Im Vorjahr waren 4,16 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 73,46 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 69,65 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
09:37 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
