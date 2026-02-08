Ausblick: Electronics Mart India stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Electronics Mart India wird am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,600 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Electronics Mart India ein EPS von 0,820 INR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 19,59 Milliarden INR – ein Plus von 3,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Electronics Mart India 18,85 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,93 INR aus. Im Vorjahr waren 4,16 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 73,46 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 69,65 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

